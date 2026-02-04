MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
04.02.2026 16:58:37
C WorldWide Group Loads Up 45,000 MercadoLibre Shares Worth $94 Million
C WorldWide Group Holding A/S bought increased its stake in MercadoLibre (NASDAQ:MELI), according to a February 04, 2026, SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 04, 2026, C WorldWide Group Holding A/S purchased 44,747 additional shares of MercadoLibre during the fourth quarter. The estimated transaction value, calculated using the average closing price for the quarter, is approximately $93.99 million. The fund's quarter-end position value in MercadoLibre increased by $87.34 million, a figure which includes both trading activity and stock price changes.MercadoLibre, Inc. is a leading e-commerce and fintech platform in Latin America, operating at scale across multiple countries with a diverse portfolio of digital solutions. The company leverages its integrated ecosystem—including marketplace, payments, credit, and logistics—to drive user engagement and monetize a broad customer base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|25 580,00
|-1,31%
|MercadoLibre Inc
|1 730,00
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.