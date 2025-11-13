C21 Investments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

C21 Investments hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat C21 Investments 11,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

