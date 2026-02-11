C21 Investments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

C21 Investments hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 11,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at