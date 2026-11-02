C3.ai: What's Behind the Stock's Surge in the Past 3 Months?

Shares of tech company C3.ai (NYSE:AI) finished the month of October at $11.85 -- far higher than the $9.18 they were at three months earlier, at the close of July. That's a near-30% rally over three months, and it would have been even higher had it not been for the recent sell-off in the tech sector. Over that time frame, it's even outperformed chip giant Nvidia, whose shares have risen by just 2%.

Why has C3.ai stock suddenly gotten so hot, and could its rally continue?

Image source: Getty Images.

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