C3.ai-Aktie bricht nach massiv enttäuschenden Zahlen ein

Für C3.ai-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn das Unternehmen legte seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.

C3.ai verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis von Minus 0,40 US-Dollar je Aktie. Damit verfehlte das Unternehmen die Analystenschätzungen, die bei -0,29 US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hatte das Tech-Unternehmen einen Verlust von 0,12 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Der Umsatz von C3.ai belief sich im Berichtsquartal auf 53,3 Millionen US-Dollar, nach 98,78 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten den Umsatz für das dritte Quartal auf 75,64 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im nachbörslichen NYSE-Handel notiert die C3.ai-Aktie zeitweise 20,47 Prozent tiefer bei 8,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at