C3.ai Aktie
WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049
|Bücher geöffnet
|
25.02.2026 22:31:00
C3.ai-Aktie bricht nach massiv enttäuschenden Zahlen ein
C3.ai verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis von Minus 0,40 US-Dollar je Aktie. Damit verfehlte das Unternehmen die Analystenschätzungen, die bei -0,29 US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hatte das Tech-Unternehmen einen Verlust von 0,12 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.
Der Umsatz von C3.ai belief sich im Berichtsquartal auf 53,3 Millionen US-Dollar, nach 98,78 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten den Umsatz für das dritte Quartal auf 75,64 Millionen US-Dollar geschätzt.
Im nachbörslichen NYSE-Handel notiert die C3.ai-Aktie zeitweise 20,47 Prozent tiefer bei 8,20 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
