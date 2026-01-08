Founder Aktie
C3.ai Founder Thomas Siebel Sells $7.6 Million in Stock After Difficult Year
Thomas Siebel, founder and executive chairman of C3.ai (NYSE:AI), indirectly sold 532,832 shares over two open-market transactions on Dec. 16 and 17, 2025, for approximately $7.6 million as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.33); post-transaction value based on Dec. 17, 2025 market close ($14.33).* 1-year price change calculated using Dec. 17, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
