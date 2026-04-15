Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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15.04.2026 18:23:00
C3.ai Stock Is Down 40% in 2026. Should You Buy the Dip or Run for the Hills?
Developing artificial intelligence (AI) software requires an astronomical amount of computing power, which is usually delivered by thousands of specialized chips housed inside large, centralized data centers. Most businesses don't have billions of dollars to build this infrastructure, nor do they have the in-house technical expertise to create AI models from scratch, so they often use third-party solutions instead.C3.ai (NYSE: AI) developed a portfolio of 40 ready-made AI software applications that businesses can customize to suit their needs. These apps serve as a shortcut to AI adoption, and while they have been quite popular, C3.ai's business recently hit some serious turbulence.Last September, the company's founder, Thomas Siebel, stepped down from his role as CEO due to health issues. He played a key role in closing new deals and maintaining existing client relationships, so his departure led to a collapse in C3.ai's revenue. As a result, the company's stock has plummeted by 40% already in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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