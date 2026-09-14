CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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14.09.2026 12:28:43
C3.ai vs. CrowdStrike: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you prioritize an enterprise software pioneer or a cybersecurity giant? Choosing between C3.ai (NYSE:AI) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) requires weighing massive growth potential against very different paths toward profitability.
C3.ai focuses on prebuilt artificial intelligence applications that help organizations make faster decisions using their own data. CrowdStrike secures that data by defending endpoints and cloud workloads. Both represent critical components of modern digital infrastructure, though they operate in different niches of the software market.
C3.ai sells its C3 Agentic AI Platform alongside prebuilt applications for industries like manufacturing and defense. A key strategic partner and reseller is Baker Hughes (NASDAQ:BKR), which provides the company with deep access to the energy sector. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as it depends on a few high-value relationships like its partnership with Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Amazon (NASDAQ:AMZN).
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