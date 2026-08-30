Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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31.08.2026 00:39:17
C3.ai vs. Intuit: Which Software Stock Is a Better Investment in 2026 as Both Hover Near 52-Week Lows?
Deciding between a high-growth AI pioneer and a steady financial software titan involves weighing potential against stability. Both C3.ai (NYSE:AI) and Intuit (NASDAQ:INTU) offer unique paths for long-term growth.C3.ai provides enterprise-grade artificial intelligence tools to help massive organizations optimize operations, whereas Intuit focuses on essential financial platforms like TurboTax and QuickBooks. While one seeks to disrupt heavy industry and government with generative AI, the other leverages a massive user base to drive steady recurring revenue.C3.ai sells its C3 Agentic AI Platform and specific applications to diverse industries including defense, federal government, and manufacturing. The company has a notable strategic partnership with Baker Hughes (NASDAQ:BKR), which serves as a reseller for the oil and gas industry. This adds a layer of risk to the business, as revenue depends heavily on a few large contracts. To address the situation, management is shifting toward a consumption-based pricing model to attract more small and mid-sized entities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.08.26
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26.08.26
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26.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
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