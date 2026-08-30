Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.08.2026 00:39:17

C3.ai vs. Intuit: Which Software Stock Is a Better Investment in 2026 as Both Hover Near 52-Week Lows?

Deciding between a high-growth AI pioneer and a steady financial software titan involves weighing potential against stability. Both C3.ai (NYSE:AI) and Intuit (NASDAQ:INTU) offer unique paths for long-term growth.C3.ai provides enterprise-grade artificial intelligence tools to help massive organizations optimize operations, whereas Intuit focuses on essential financial platforms like TurboTax and QuickBooks. While one seeks to disrupt heavy industry and government with generative AI, the other leverages a massive user base to drive steady recurring revenue.C3.ai sells its C3 Agentic AI Platform and specific applications to diverse industries including defense, federal government, and manufacturing. The company has a notable strategic partnership with Baker Hughes (NASDAQ:BKR), which serves as a reseller for the oil and gas industry. This adds a layer of risk to the business, as revenue depends heavily on a few large contracts. To address the situation, management is shifting toward a consumption-based pricing model to attract more small and mid-sized entities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuit Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuit Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intuit Inc. 307,35 0,02% Intuit Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen