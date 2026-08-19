Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
19.08.2026 07:09:27
C3.ai vs. Lumentum: What Recent Revenue Trajectories Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
C3.ai (NYSE:AI) primarily generates revenue by providing specialized enterprise artificial intelligence software applications and development platforms to global organizations.While securing a multi-year agreement extension to scale predictive maintenance software across global asset operations for Shell and reinstating founder Thomas M. Siebel as Chief Executive Officer, it reported a net income margin of -224% for the quarter ended April 30, 2026.Lumentum (NASDAQ:LITE) primarily earns revenue by manufacturing critical optical communications components, network modules, and commercial lasers for enterprise clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tell S.A.
Analysen zu Tell S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|706,90
|-6,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.