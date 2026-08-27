Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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28.08.2026 01:36:59
C3.ai vs. Oracle: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Investment in 2026?
Investors today who seek exposure to the artificial intelligence sector have a choice between the high-growth potential of specialized software and the stability of established infrastructure. Choosing between C3.ai (NYSE:AI) and Oracle (NYSE:ORCL) depends on your appetite for risk.C3.ai focuses on enterprise artificial intelligence applications, while Oracle provides a comprehensive suite of cloud services and database technologies. Both companies are vying for leadership as organizations integrate machine learning into every layer of their operations.C3.ai provides the C3 Agentic AI Platform and a variety of enterprise applications designed to optimize operations in sectors like defense and manufacturing. In its latest annual report, filed for its 2026 fiscal year (FY) ended April 30, the company highlighted strategic relationships with the likes of Microsoft, which help to sell its solutions. Customers include the U.S. Department of Energy and other government organizations. Client concentration like this adds a layer of risk to the business, as it relies on a limited number of high-value customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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