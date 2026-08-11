Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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11.08.2026 20:30:42
C3.ai vs. Salesforce: Which Software Stock Pursuing Artificial Intelligence Is a Better Buy in 2026?
The enterprise software landscape is shifting as generative artificial intelligence moves from hype to integration. Choosing between a pure-play AI pioneer like C3.ai (NYSE:AI) and an established titan like Salesforce (NYSE:CRM) requires balancing high-growth potential against stable profitability.C3.ai provides a platform for building enterprise-scale AI applications across various industries, while Salesforce leads the global market for customer relationship management (CRM) software. Although both companies are now leaning heavily into agentic AI to automate business tasks, they offer very different financial profiles and risk levels for everyday investors.C3.ai offers a specialized platform for organizations to build and deploy artificial intelligence applications. The company focuses on the tech stocks sector by serving industries like financial services, telecommunications, and healthcare. It maintains strategic partnerships with major cloud providers such as Microsoft. Since a significant portion of revenue comes from a small group of sales partners, such as Baker Hughes, this reliance adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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