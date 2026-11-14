SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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14.11.2026 16:30:02
C3.ai vs. SentinelOne: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Artificial intelligence is fundamentally reshaping how corporations operate, but choosing between C3.ai (NYSE:AI) and SentinelOne (NYSE:S) requires understanding two very different approaches to software deployment.
C3.ai focuses on prebuilt applications that help large organizations optimize complex workflows. SentinelOne operates in the critical cybersecurity niche, using automated intelligence to protect endpoints and cloud data from sophisticated digital threats.
C3.ai sells a specialized platform that enables businesses to deploy agentic AI applications tailored to specific industries. The company relies on deep strategic relationships with Baker Hughes (NASDAQ:BKR) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) to reach large industrial and cloud customers.
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