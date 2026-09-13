UiPath Aktie

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WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

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13.09.2026 06:33:20

C3.ai vs. UiPath: What Revenue Trends Between These Artificial Intelligence Companies Tell Investors

C3.ai (NYSE:AI) primarily earns its core revenue by delivering a comprehensive suite of enterprise software applications powered by artificial intelligence alongside a centralized development environment that helps global organizations build and operate custom digital systems.

While executing a corporate restructuring that included a broad headcount reduction across the organization, resolving a securities class action lawsuit, and securing new enterprise agreements, it reported an operating margin of -188% for the quarter ended July 31, 2026.

UiPath (NYSE:PATH) primarily generates its income by offering a comprehensive AI process automation software ecosystem that empowers global corporate enterprises to design, implement, and independently oversee highly complex automated daily workflows.

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