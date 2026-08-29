UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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29.08.2026 05:12:18
C3.ai vs. UiPath: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Investment in 2026?
As the race for enterprise AI automation intensifies, investors are weighing different paths to potential profit. Is the pure-play approach of C3.ai (NYSE:AI) or the orchestration power of UiPath (NYSE:PATH) the better buy?C3.ai provides ready-to-use artificial intelligence applications for government and industrial sectors, while UiPath focuses on automating repetitive workflow tasks through its AI software. Both companies represent different segments of the modern intelligence revolution. They compete for corporate budgets as businesses modernize their workflows, making a direct comparison essential for investors.C3.ai sells enterprise-grade software applications that help organizations deploy predictive analytics and generative AI at scale. As businesses evaluate tech stocks for their next digital transformation cycle, the company targets sectors like defense, manufacturing, and oil and gas. It has historically relied on high-value partners like Baker Hughes, though it is currently transitioning toward a consumption-based pricing model to attract smaller customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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