The rapid evolution of artificial intelligence has created a complex landscape for investors choosing between specialized software providers. Deciding between C3.ai (NYSE:AI) and UiPath (NYSE:PATH) requires evaluating how each company scales its unique automation technology.

C3.ai focuses on providing pre-built AI applications for industry-specific problems, while UiPath specializes in automating repetitive office tasks through software robots. Both companies are now pivoting toward agentic AI, which allows software to make decisions and execute workflows with minimal human intervention.

C3.ai sells an integrated platform and a suite of applications designed to accelerate digital transformation. The company maintains strategic partnerships with several major organizations, including Baker Hughes (NASDAQ:BKR), which serves as a key channel partner and reseller in the oil and gas industry. It also collaborates with Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Amazon (NASDAQ:AMZN) to deliver its agentic AI solutions to a broader global audience. Since a limited number of large customers account for a significant portion of its sales, this concentration adds a layer of risk to the business.

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