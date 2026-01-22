|
22.01.2026 06:31:28
C3 Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
C3 Metals lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
C3 Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
