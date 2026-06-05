C3ai gewährte Anlegern Blick in die Bücher

C3ai lud am 03.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 51,6 Millionen USD, gegenüber 108,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 52,54 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -2,240 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,67 Prozent auf 250,27 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 389,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at