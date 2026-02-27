C3ai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

C3ai äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 98,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at