C3ai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

C3ai hat am 03.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 208,38 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -99,940 ARS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104,39 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte C3ai einen Umsatz von 90,66 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at