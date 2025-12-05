C3ai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

C3ai hat am 03.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,520 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 75,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at