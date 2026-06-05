C3ai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

C3ai hat am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 220,57 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -129,680 ARS vermeldet.

Umsatzseitig standen 72,03 Milliarden ARS in den Büchern – ein Minus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 117,50 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -907,570 ARS. Im Vorjahr waren -443,490 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 339,01 Milliarden ARS – das entspricht einem Abschlag von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 385,14 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at