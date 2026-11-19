C3is hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 12320,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 249,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte C3is einen Umsatz von 4,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at