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20.05.2026 06:31:29
C3is stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
C3is hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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