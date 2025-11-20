C3is stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

C3is hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat C3is mit einem Umsatz von insgesamt 4,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at