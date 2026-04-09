Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
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09.04.2026 16:23:57
C4 Therapeutics Deepens Roche Alliance To Target Breakthrough Cancer Therapies
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Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
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17.03.26
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17.03.26
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Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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Aktien in diesem Artikel
|C4 Therapeutics Inc Registered Shs
|2,83
|-2,41%
|Roche AG (Genussschein)
|357,80
|1,79%
|Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|43,00
|0,22%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|357,60
|0,39%