C4 Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

C4 Therapeutics hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C4 Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,370 USD vermeldet.

C4 Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at