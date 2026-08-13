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13.08.2026 06:31:29
C4 Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
C4 Therapeutics hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 6,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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