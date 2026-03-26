CA Immo-Aktie: 2025 gelingt Rückkehr in die Gewinnzone

Unterm Strich erwirtschaftete sie einen Konzerngewinn von 184,4 Mio. Euro, im Jahr davor stand noch ein Verlust von 66,3 Mio. Euro zu Buche. Die Mieterlöse sind dagegen um 3 Prozent auf 230,9 Mio. Euro gesunken, auch das für die Immobranche wichtige nachhaltige Ergebnis (FFO I) fiel um 1 Prozent auf 118,5 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Wir haben im Jahr 2025 die Qualität unseres Portfolios weiter gesteigert und gleichzeitig Kosten in sämtlichen Unternehmensbereichen reduziert", sagte Unternehmenschef Keegan Viscius laut Aussendung. Das Vermietungsgeschäft laufe "überaus zufriedenstellend", außerdem hätte das Verkaufsprogramm für zusätzliche Erträge gesorgt. 2025 hat die CA Immo nicht zum Kerngeschäft gehörende Bestandsgebäude verkauft, im Jahresvergleich habe sich die Mietfläche um 24 Prozent reduziert. Die CA Immo ist auf Büroimmobilien spezialisiert.

In der Entwicklungspipeline habe das Unternehmen derzeit drei Projekte in Berlin, die jeweils vollständig vorvermietet seien. Nach Fertigstellung der Objekte werden diese laut Angaben der CA Immo Bruttomieteinnahmen in Höhe von 28 Mio. Euro pro Jahr lukrieren und einen Immobilienwert von rund 650 Mio. Euro zum Bestandsportfolio beitragen. Insgesamt stieg die Vermietungsquote des Bestandsportfolios (nach Fläche) von 93,1 auf 94,9 Prozent an.

Direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs begrenzt

Ein Ausblick auf das laufende Jahr sei aufgrund des Iran-Kriegs und seinen Auswirkungen mit hoher Unsicherheit behaftet, so das Unternehmen. Die direkten Auswirkungen des Krieges auf die CA Immo seien aber begrenzt, potenzielle indirekte Effekte ließen sich derzeit nicht abschätzen.

bel

APA