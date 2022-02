CA Immo-Aktie etwas fester: CA Immo erwartet für 2021 deutlich höheres Neubewertungsergebnis

Das Neubewertungsergebnis sollte sich gegenüber dem Jahr davor von 184 auf rund 540 Mio. Euro netto verbessert haben, also "signifikant positiv" sein. Das entspreche rund 5,36 Euro je Aktie, teilte der Konzern Freitagnachmittag mit. Im vierten Quartal habe der Wert externen Gutachten zufolge rund 355 Mio. Euro bzw. 3,52 Euro je Anteilsschein erreicht.

Das endgültige Ergebnis wird bei der Bilanzlegung am 23. März 2022 veröffentlicht.

In den ersten drei Quartalen 2021 hatte die CA Immo ihren Nettogewinn - stark begünstigt durch ein deutlich gestiegenes Neubewertungsergebnis - mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis hatte in den drei Quartalen gegenüber dem Neunmonatszeitraum 2020 von 88,0 auf 190,8 Mio. Euro zugelegt, nachdem das Bewertungsergebnis von minus 21,5 Mio. auf 185,2 Mio. Euro ins Plus gedreht hatte.

Das Ergebnis reflektiere das "trotz der Covid-19 Pandemie weiterhin attraktive Marktumfeld" für erstklassige Immobilien in Deutschland, insbesondere in München und Berlin. Darüber hinaus seien die profitablen Immobilienentwicklungstätigkeiten des Unternehmens ein "wesentlicher Treiber für den Bewertungsanstieg" gewesen, sowohl hinsichtlich des Baufortschritts von laufenden Projekten - hier vor allem die CA Immo Projekte Upbeat und Hochhaus am Europaplatz in Berlin sowie ONE in Frankfurt - als auch in Bezug auf die Entwicklung der Grundstücksreserven. Der Wert des Immobilienportfolios werde sich zum 31. Dezember 2021 voraussichtlich auf rund 6,25 Mrd. Euro belaufen.

An der Wiener Börse beendete die CA Immo-Aktie den Handelstag 0,16 Prozent im Plus bei 31,65 Euro.

kre/tsk

APA