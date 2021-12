CA Immo-Aktie fester: Finanzchef Andreas Schillhofer bleibt bis 2025

Der Aufsichtsrat habe das mit Wirkung zum 31. Mai 2022 auslaufende Mandat von CFO Andreas Schillhofer vorzeitig bis zum 31. Mai 2025 verlängert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Chief Financial Officer ist seit 1. Juni 2019 in dem Führungsgremium.

CA Immo-Papiere gewinnen in Wien zeitweise 0,45 Prozent auf 33,55 Euro.

kre/stf

(APA)