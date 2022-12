CA Immo-Aktie geben ab: Neues Aktienrückkaufprogramm bei CA Immo

Der heimische Immobilienkonzern CA Immo will am 23. Dezember beginnen, am Markt bis zu zwei Millionen Stück eigene Aktien aufzukaufen. Das entspreche rund 1,9 Prozent des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft, wie die CA Immo mitteilte. Derzeit hält das Unternehmen laut eigenen Angaben rund 6,9 Millionen Stück eigene Papiere. Das Programm soll spätestens mit November 2023 abgeschlossen sein.

Die Papiere der CA Immo fallen in Wien zeitweise um 0,75 Prozent auf 26,55 Euro.

sag/kan

APA