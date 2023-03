CA Immo-Aktie gewinnt: Konzernergebnis von CA Immo bricht ein

Dies sei vor allem bedingt durch das negative Bewertungsergebnis von minus 94,1 Mio. Euro, teilte der Immobilienkonzern Mittwochabend mit. Die Mieterlöse stiegen um sechs Prozent auf 213,8 Mio. Euro. Der Dividendenvorschlag liegt bei ein Euro je Aktie.

"Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) von 125,3 Mio. Euro lag über der Jahreszielsetzung von über 125 Mio. Euro. Die jüngsten Portfoliozugänge, Miet-Indexierungen sowie die höhere Bestandsauslastung konnten die Effekte aus Bestandsverkäufen mehr als ausgleichen", so die CA Immo, die weiters festhielt: "Basierend auf diesem positiven operativen Ergebnis wird CA Immo in der am 4. Mai 2023 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 Euro je Aktie zur Abstimmung bringen."

Silvia Schmitten-Walgenbach, CEO von CA Immo, meinte Mittwochabend in einer Aussendung: "Wir sind bei der konsequenten Umsetzung unseres strategischen Kapitalrotationsprogramms im Vorjahr gut vorangekommen. Trotz des zunehmend schwierigen Marktumfelds haben wir unter anderem den angekündigten Verkauf unserer rumänischen Plattform erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig haben wir - vor allem durch unsere wertschaffende Entwicklungsaktivität in Deutschland - die Weichen für künftiges Mietwachstum gelegt."

Zum Ausblick hieß es: "Für das Geschäftsjahr 2023 wird auf Basis profitabler Verkäufe im Rahmen des strategischen Kapitalrotationsprogramms ein EBITDA von über 200 Mio. Euro erwartet, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Wert für 2022 (149,5 Mio. Euro) bedeuten würde.

Die Papiere der CA Immo gewinnen in Wien zeitweise 2,04 Prozent auf 25,00 Euro.

stf

(APA)