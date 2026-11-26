CA Immo zieht nach neun Monaten 2026 eine gemischte Bilanz: Während Immobilienverkäufe und Abwertungen das Konzernergebnis deutlich belasten, sieht das Management Fortschritte bei der operativen Entwicklung.

Der Immobilienkonzern CA Immo hat nach drei Quartalen 2026 sein Jahresziel angehoben. Das Management verweist auf Effizienzsteigerungen und peilt beim nachhaltigen Ergebnis (FFO I) nun über 95 Mio. Euro statt bisher über 90 Mio. Euro an. Das Konzernergebnis sank jedoch wegen Immobilienabwertungen und Verkäufen von 149,6 Mio. auf 36,8 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

In den ersten neun Monaten sanken die Mieterlöse im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 143,7 Mio. Euro. Ausschlaggebend war das durch Verkäufe verkleinerte Bestandsportfolio mit einem Rückgang der vermietbaren Fläche um 11 Prozent. Auf vergleichbarer Basis legten die annualisierten Bruttomieterlöse um 2,5 Prozent zu. Das Betriebsergebnis (EBITDA) ging um 13 Prozent auf 109,6 Mio. Euro zurück. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf minus 48,4 Mio. Euro, nach minus 6,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen

"Obwohl wir nach wie vor in einem schwierigen Marktumfeld agieren, das von wirtschaftlicher Unsicherheit und hohen Zinsen geprägt ist, haben wir in den vergangenen Monaten eine stabile operative Entwicklung erzielt und bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten erhebliche Fortschritte gemacht, erklärte Vorstandschef Keegan Viscius laut Mitteilung.

Die indirekten Aufwendungen sanken um 10 Prozent auf 25,4 Mio. Euro. Durch die Rückzahlung von Anleihen reduzierten sich die Finanzierungskosten um 14 Prozent auf 38,5 Mio. Euro. Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) lag per Ende September bei 82,5 Mio. Euro nach 93,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Immobilienverkäufe und angehobene Jahresprognose

Im bisherigen Jahresverlauf verkaufte die CA Immo Liegenschaften um rund 690 Mio. Euro, wovon der Großteil auf den im Oktober abgeschlossenen Ausstieg aus dem tschechischen Markt entfiel. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen nun mit einem FFO I von mehr als 95 Mio. Euro (1,03 Euro je Aktie) nach zuvor über 90 Mio. Euro (0,97 Euro je Aktie).

Sonderdividende soll im Dezember beschlossen werden

Für den 16. Dezember hat die CA Immo außerdem eine außerordentliche Hauptversammlung in Wien einberufen. Dort soll unter anderem über die am Montag angekündigte Sonderdividende von 1,50 Euro je Aktie beschlossen werden.

ivn/mik

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