CA Immo plant eine zusätzliche Ausschüttung an die Aktionäre und will dafür noch 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Der Vorstand des börsennotierten Immobilienunternehmens CA Immo will eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) einberufen, um die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,50 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu beschließen. In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat werde die ao. HV voraussichtlich noch im Jahr 2026 stattfinden, teilte der heimische Immobilienkonzern am Montag mit. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Der Sonderdividendenvorschlag spiegle "die solide operative Entwicklung sowie die starke Bilanz und Liquiditätssituation des Unternehmens wider" und stehe "im Einklang mit den strategischen Prioritäten", so die CA Immo.

CA Immo-Aktie legt nach Ankündigung zu

Die Aktie der CA Immo gewinnt im Handel in Wien zeitweise 0,98 Prozent auf 20,60 Euro.