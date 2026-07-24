CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Rückkaufprogramm
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24.07.2026 17:53:00
CA Immo-Aktie klettert: Rückkauf eigener Aktien geplant
Dabei sollen bis zu 2 Prozent des Grundkapitals, knapp 1,9 Mio. Aktien, erworben werden. Der Preis darf nicht niedriger als 30 Prozent unter und nicht höher als 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorhergehenden zehn Börsentage liegen - und er darf nicht höher sein als der zuletzt veröffentlichte IFRS NAV je Aktie von CA Immo.
Die Aktie der CA Immo stieg in Wien letztlich 1,29 Prozent auf 23,50 Euro.
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APA
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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