CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Rückkaufprogramm 24.07.2026 17:53:00

CA Immo-Aktie klettert: Rückkauf eigener Aktien geplant

CA Immo-Aktie klettert: Rückkauf eigener Aktien geplant

Der Immobilienkonzern CA Immo hat am Donnerstag beschlossen ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.

Dabei sollen bis zu 2 Prozent des Grundkapitals, knapp 1,9 Mio. Aktien, erworben werden. Der Preis darf nicht niedriger als 30 Prozent unter und nicht höher als 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorhergehenden zehn Börsentage liegen - und er darf nicht höher sein als der zuletzt veröffentlichte IFRS NAV je Aktie von CA Immo.

Die Aktie der CA Immo stieg in Wien letztlich 1,29 Prozent auf 23,50 Euro.

fel

APA

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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