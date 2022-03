CA Immo-Aktie schwächelt: CA Immobilien zahlt bald keine Dividende mehr für 2021

Der börsennotierte Immobilienkonzern zahlt am 15. März noch die letzte Tranche der Sonderdividende für das erste Coronajahr 2020, die sich in Summe auf 5 Euro je Anteilsschein beläuft - 2,50 Euro flossen bereits im Dezember 2021, 2,50 Euro folgen morgen. Im Mai 2021 war für 2020 bereits 1 Euro Basisdividende je Aktie ausgezahlt worden. Die Ausschüttung für 2021 entfällt.

"Für 2021 gibt es keine Dividende mehr, sondern der Gewinn wird vorgetragen", sagte Investor-Relations-Chef Christoph Thurnberger am Montag zur APA. Insbesondere angesichts des aktuellen geopolitischen Umfelds und der erhöhten Unsicherheit und Volatilität an den Märkten sei für das Geschäftsjahr 2021 keine zusätzliche Dividendenzahlung geplant, gab die CA Immobilien Anlagen AG via Aussendung bekannt.

Der Vorstand habe heute nach eingehender Evaluierung beschlossen, auf der am 5. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, von der bisherigen Dividendenpolitik abzuweichen und "den gesamten Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 auf neue Rechnung vorzutragen".

CA Immo-Papiere verlieren in Wien zeitweise 0,18 Prozent auf 27,70 Euro.

kre/kan

(APA)