CA Immo-Aktie unbeeindruckt: CA Immo beginnt Verhandlungen über Verkauf des Portfolios in Rumänien

Der Vorstand von CA Immo hat nun beschlossen, "eine exklusive Due Diligence und Verhandlungen auf Basis eines Memorandum of Understanding in Bezug auf den Verkauf der rumänischen Plattform aufzunehmen". Der Ausgang dieses Prozesses sei "noch ungewiss", teilte der Immobilienkonzern am Freitag mit.

Die CA Immo hatte vergangenen November bereits einen möglichen Verkauf ihres gesamten Portfolios im Kernmarkt Rumänien angekündigt. Seitdem werden alle strategischen Optionen evaluiert.

Die CA Immo-Aktie zeigt sich im Wiener Geschäft am Montag zeitweise unverändert bei 31,35 Euro.

APA