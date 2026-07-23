CA Immobilien Aktie

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WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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23.07.2026 19:12:00

CA Immo beschließt Aktienrückkauf

Der Immobilienkonzern CA Immo hat am Donnerstag beschlossen ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen. Dabei sollen bis zu 2 Prozent des Grundkapitals, knapp 1,9 Mio. Aktien, erworben werden. Der Preis darf nicht niedriger als 30 Prozent unter und nicht höher als 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorhergehenden zehn Börsentage liegen - und er darf nicht höher sein als der zuletzt veröffentlichte IFRS NAV je Aktie.

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ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

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25.06.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
22.05.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,20 -0,64% CA Immobilien

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