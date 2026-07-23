CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
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23.07.2026 19:12:00
CA Immo beschließt Aktienrückkauf
Der Immobilienkonzern CA Immo hat am Donnerstag beschlossen ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen. Dabei sollen bis zu 2 Prozent des Grundkapitals, knapp 1,9 Mio. Aktien, erworben werden. Der Preis darf nicht niedriger als 30 Prozent unter und nicht höher als 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorhergehenden zehn Börsentage liegen - und er darf nicht höher sein als der zuletzt veröffentlichte IFRS NAV je Aktie.
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ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
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Nachrichten zu CA Immobilien
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22.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.07.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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21.07.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
20.07.26
|Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
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|CA Immobilien
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