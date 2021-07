CA Immo bestellte Bankerin als Nachfolgerin für Vorstandschef Quint

Der Aufsichtsrat der börsenotierten CA Immo hat am Mittwoch eine Nachfolgerin für Vorstandschef Andreas Quint präsentiert.

Silvia Schmitten-Walgenbach werde mit Wirkung zum Anfang des Jahres 2022 für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2024 zur neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt, teilte das Unternehmen, dem Immobilien im Wert von rund 5,7 Mrd. Euro gehören, am Abend mit.

Quint, der mit dem Auslaufen seines Vorstandsmandats am 31.12.2021 in Pension geht, steht seit 2018 an der Spitze des Immobilienkonzerns.

Seine Nachfolgerin Schmitten-Walgenbach kommt von der Barclays Bank Ireland PLC, wo sie seit Juni 2014 als Chief Operating Officer für die Aktivitäten in Deutschland, den Niederlanden und Schweden zuständig ist. Zuvor war sie den Angaben der CA Immo zufolge in der Geschäftsführung der Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH und verantwortete die Abwicklung des Immobilienfondsgeschäfts der Kapitalanlagegesellschaft.

"Mit Silvia Schmitten-Walgenbach gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die über exzellente Expertise sowohl im Finanz- als auch im Immobilienbereich verfügt", erklärte Aufsichtsratschef Torsten Hollstein.

