CA Aktie

CA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JC59 / ISIN: US12673P1057

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26.08.2026 18:45:19

CA Immo im Halbjahr mit 1,4 Millionen Euro in der Verlustzone

Die Mieterlöse sanken nach Portfolioverkäufen um 16 Prozent, die Vermietungsquote blieb bei 94 ProzentWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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