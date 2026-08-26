CA Aktie
WKN DE: A0JC59 / ISIN: US12673P1057
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26.08.2026 18:45:19
CA Immo im Halbjahr mit 1,4 Millionen Euro in der Verlustzone
Die Mieterlöse sanken nach Portfolioverkäufen um 16 Prozent, die Vermietungsquote blieb bei 94 ProzentWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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