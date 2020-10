CA Immo: "Kommen sehr sehr gut durch die Krise" - Aktie dennoch im Minus

Auch in der Coronakrise habe man kaum Mieten verloren, obwohl auch Hotels im Portfolio sind, so Quint am Donnerstag auf der Gewinn-Messe. 90 Prozent des Bestands von 4,5 Mrd. Euro entfallen auf Büros, die seien auch durch Home-Office nicht gefährdet.

Büros in Toplagen hätten in der Regel sehr gute Mieter, "wir haben mehr als 95 Prozent Vermietungsquote im Bestand", so Quint in einer Online-Zuschaltung aus Berlin. Dort liegt auch einer der Investitionsschwerpunkte der CA Immo, die in sechs Ländern (Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien) tätig ist, dabei in Deutschland außer in Berlin auch in Frankfurt und München. In Polen und Ungarn hat man sich aus Regionalstädten zurückgezogen. Von den 5,2 Mrd. Gesamtvermögen entfällt die Hälfte auf CEE, 38 Prozent auf Deutschland, elf Prozent auf Österreich (fast ausschließlich Wien).

In der Coronakrise habe man heuer im ersten und zweiten Quartal 99,4 bzw. 91,9 Prozent der in Rechnung gestellten Mieten erhalten, lediglich 2,6 Mio. Euro seien an Mieten verloren gegangen, "das ist sehr, sehr gering". Die Quote habe sich indes schon wieder erhöht. Die Ausfälle hätten vor allem Hotels betroffen - in Ländern, in denen es staatlich verfügte Schließungen gab und die Hotels daher keine Mieten zahlen mussten.

Bei Büros seien "die Mieten stabil, weil auch unsere Mieten stabil sind". Zudem würden Büromieter in der Krise eher Verträge verlängern als sich neu zu positionieren, sagte Quint. Home-Office sei nun in Coronazeiten in aller Munde, stelle aber keine Bedrohung oder Problem für die CA Immo dar. Sobald sich Corona erledigt habe, werde es wieder eine Rückkehr in die Büros geben, ist Quint überzeugt.

Von den Bestandsimmobilien im Volumen von 4,5 Mrd. Euro (86 Prozent des Gesamtvermögens) entfallen 89 Prozent auf Büros, 6 Prozent auf Hotels, 5 Prozent auf andere Nutzungsarten (vor allem Einzelhandels- und Restaurant-Standorte in den eigenen Büroimmobilien). Vom Gesamtvermögen machen 8 Prozent Immobilien in Bau aus und 5 Prozent Landreserven. Die Grundstücksreserven rund um Berlin hat die CA Immo nicht weiter ausgebaut, sie liegen bei 800.000 m2, wie Quint auf eine APA-Frage sagte. Über das dritte Geschäftsquartal will die CA Immo am 25. November berichten.

Im Wiener Handel verlieren CA Immo-Papiere zeitweise 0,59 Prozent auf 25,25 Euro.

