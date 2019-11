CA Immo startet Verkauf von restlichen IMMOFINANZ-Anteilen

Die CA Immo will sich, wie bereits im Sommer angekündigt, von ihren restlichen Anteilen an der ebenfalls börsennotierten IMMOFINANZ trennen und hat am Donnerstag den Start eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens an institutionelle Investoren bekannt gegeben. Derzeit hält die CA Immo noch 4.483.453 IMMOFINANZ-Aktien, das entspricht rund 4,0 Prozent der Anteile.

