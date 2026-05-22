CA Immobilien: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CA Immobilien stellte am 21.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CA Immobilien noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CA Immobilien im vergangenen Quartal 70,5 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CA Immobilien 87,5 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at