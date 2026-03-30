CA Immobilien präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CA Immobilien präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,340 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CA Immobilien in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CA Immobilien -0,680 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CA Immobilien mit einem Umsatz von insgesamt 301,24 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,70 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -8,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at