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27.11.2026 06:31:29
CA Immobilien: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CA Immobilien hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,8 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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