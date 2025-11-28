CA Immobilien stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CA Immobilien hat am 27.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CA Immobilien 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 72,8 Millionen EUR – eine Minderung von 25,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 98,3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at