Cae stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cae hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,18 CAD. Im letzten Jahr hatte Cae einen Gewinn von 0,230 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,58 Prozent auf 1,20 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cae 1,24 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at