Cabaletta Bio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cabaletta Bio hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cabaletta Bio ein EPS von -0,650 USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,100 USD. Im Vorjahr waren -2,340 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at