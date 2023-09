Cabinet okays FDI of up to Rs 9,589 crore for 76.1% stake in Hyderabad-based Suven Pharma

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved a foreign direct investment (FDI) of up to Rs 9,589 crore by Cyprus-based Berhyanda Ltd in Hyderabad-based Suven Pharmaceuticals Ltd for a 76.1% interest. Advent Funds, operated by US-based private equity firm Advent International Corporation, own the Cyprus-based corporation. Weiter zum vollständigen Artikel bei The Times India Zum vollständigen Artikel